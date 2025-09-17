◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人が５回に１点を追加した。先頭の丸佳浩外野手が投手強襲安打で出塁。１死一塁から泉口友汰内野手が中前打でつなぎ一、二塁。岡本和真内野手への初球がヘルメット付近への死球となり、これでヤクルトの先発・奥川恭伸投手が危険球退場。緊急登板した下川隼佑投手から１死満塁で岸田行倫捕手の遊ゴロで三塁走者がかえり４点目を挙げた。