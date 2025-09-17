おととし、中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で17日は起訴前に被告の男を精神鑑定し「妄想症」と診断した検察側の男性医師が出廷。「妄想症は女性2人に対する殺害の動機付けに影響したが、殺害行動には影響していない」と証言しました。殺人と銃刀法違反の罪に問われている中野市江部の農業、青木政憲被告34歳。おととし5月、散歩中だった女性2人と駆けつけた男性警察官2人をハーフライフル銃やナイフで殺害した