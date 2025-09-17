「陸上・世界選手権」（１７日、国立競技場）試合開始前に、山崎一彦強化委員長が大会中間総括取材に応じた。男子１１０メートル障害で予選敗退となったが、準決勝の１時間前に繰り上がり出場の連絡を受けた泉谷駿介（住友電工）について言及。「スタートの１時間前に『認める』という話があった。かなり急きょ、ギャザリングポイントにあと数分でいかないといけない状態になった。心と体の準備が厳しい状況で本人は臨んだ。イ