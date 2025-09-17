秋田朝日放送 改修か新設かで揺れるスタジアムについて秋田市の沼谷市長はいままで５０００人としていた八橋運動公園内にあるＡＳＰスタジアムの敷地に７０００人から８０００人を収容できるスタジアムを建てることができるとした検証結果の一部を議会に説明しました。 秋田市はスタジアムの整備に向けて八橋運動公園内にあるＡＳＰスタジアムを改修する案と新設する案を比較・検討するため、コンサルタント会社に検証を委