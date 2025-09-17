「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）ヤクルト・奥川恭伸投手が危険球退場となり、球場が騒然となった。２−３の五回１死一、二塁。右腕は岡本の頭部付近に死球を与える。岡本が鬼の形相でにらむ中、右腕も帽子を取って謝罪し、おもむろにマウンドを降りた。審判から場内アナウンスで「危険球退場」と説明があった。高津監督は険しい表情を浮かべていた。