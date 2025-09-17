26日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」で独占配信されるアニメ『キャッツ・アイ』（「・」＝ハートマーク）の配信直前1・2話試写イベントが17日、都内で行われ、3時のヒロイン（福田麻貴、ゆめっち、かなで）が登壇した。【写真】嬉しそう…！色紙を見て笑顔を浮かべる小松未可子ステージでは、次女・瞳役の小松未可子、長女・泪役の小清水亜美、三女・愛役の花守ゆみり、内海俊夫役の佐藤拓也が作品