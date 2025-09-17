「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人・岡本和真内野手が頭部付近へ死球を受け、激高した。ヤクルト・奥川は危険球で退場処分となった。場面は五回１死一、二塁。奥川が投じた１４６キロが抜け、ボールは岡本のヘルメットをかすめるようにしてバックネット方向へ。危険な一球に岡本は怒りを隠さず、厳しい眼差しをマウンドに送り続けた。奥川は帽子を取って謝罪。球場は騒然となった。岡本は倒れ込むこともなく一塁