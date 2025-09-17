「陸上・世界選手権」（１７日、国立競技場）試合開始前に、山崎一彦強化委員長が大会中間総括取材に応じた。男子１１０メートル障害の予選で泉谷駿介（住友電工）がスタートで出遅れた件について言及。泉谷は、隣のレーンの選手の動きの影響で出遅れたとしていたが、山崎強化委員長は「人間は生きている以上、（完全に）静止できない。静止という範疇の中でスタートが行われたという判断。明らかに前に出たらフライングという