歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムとＸで、出産を前にして入院したことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「ついに入院」双子妊娠中「37週めざしたい」父の命日での入院に「守られてるって思う」「病院で世界陸上を見ます」自身を鼓舞中川翔子さんはインスタグラムで「ひゃああああついに入院になってしまった！」「産むまでこのまま入院みたいです！ひええ」と、興奮と共に投稿。「不