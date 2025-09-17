東海道新幹線は、岐阜羽島～米原の間で線路内に人が立ち入ったため、午後7時半ごろから、一時｢東京～新大阪｣の上下線で運転を見合わせていましたが、午後8時55分に全線で運転を再開しました。 【写真を見る】東海道新幹線 ｢東京～新大阪｣ 上下線で一時運転見合わせ 午後9時前に運転再開