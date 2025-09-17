新型コロナウイルスの流行が拡大しています。今月第2週の感染者は1医療機関あたり今年最多を更新しました。特に学校での感染が広がっています。今月8日からの1週間に県内47の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者は、1医療機関あたり9.46人で、今年最多を更新しました。県内の感染者は先月中旬から急増し、流行が拡大しています。年代別では10歳から14歳で大きく増加していて、前の週のおよそ1.5倍となり学校での