スーパーで刃物を持った不審者が暴れたことを想定した防犯訓練が長岡市で行われ、参加者は身を守る方法などを確認しました。訓練は刃物を持った不審者が店内で暴れた想定で行われ、店の従業員約50人のほか警察官が参加しました。〈店舗関係者〉「取っ手が2つあって握りやすい」17日の訓練では刃物を振りかざす犯人に対し店員は買い物カゴを使って身の安全を守り警察が到着し犯人を確保するまでの対応を確認しました。