女優・北川景子さんが従来のイメージを完全に封印し、ドラッグの売人という衝撃的な役柄に挑戦した映画『ナイトフラワー』が、2025年11月28日(金)に公開される。【写真20枚】ほぼスッピンの北川景子、Snow Man佐久間大介や渋谷龍太の表情にも注目主演：北川景子×監督：内田英治が贈る衝撃のヒューマン・サスペンス『ナイトフラワー』■子どものためなら犯罪も辞さない――シングルマザーが選んだ危険な道『ナイトフラワー』は、日