9月17日、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツは、チドム・オデラとの2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。 現在30歳のオデラは、アメリカとナイジュリアの国籍を持つセンター。デューク大学卒業後、2017年のWNBAドラフトで3巡目全体31位でアトランタ・ドリームから指名を受けて入団。その後はフランスでもプレー。また、ナイジュリア代表の一員として東京オリン