（台北中央社）中央気象署（気象庁）は17日、同日午前8時に台湾東南東の海上で新たな熱帯低気圧が発生したと発表した。今後台風に発達する可能性があり、来週にも台湾に影響を及ぼす恐れがあるとしている。気象署の李孟軒予報官は、熱帯低気圧は今後北西から西に進路を変えながら進み、今週末には中度台風（台湾基準）に発達する可能性があると説明。22日には台湾南東の海上に接近し、23日から24日にかけてバシー海峡を通過するし