（台北中央社）俳優の妻夫木聡さんが交通部観光署（観光庁）の日本市場向け観光アンバサダーに昨年度に引き続いて就任し、17日に台北市内で開かれた記者会見に出席した。妻夫木さんは「ただいま帰ってまいりました」とあいさつし、「台湾は僕にとって大切な場所。戻って来ると『ただいま』と自然と口から出てきてしまう」と台湾への愛をのぞかせた。これまでに何度も台湾を訪問している妻夫木さん。観光署によれば、妻夫木さんが台