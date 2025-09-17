（台北中央社）元外交部長（外相）の丁懋時（ていぼうじ）氏が16日、台北市内の病院で死去した。享年99。1925年、雲南省生まれ。総統府秘書長や国家安全会議秘書長、駐米代表（大使に相当）などを歴任した。アフリカのルワンダやザイール、韓国への駐在も経験した。国家安全会議秘書長在任中の95〜96年には第3次台湾海峡危機が勃発。丁氏は96年、米ニューヨークで国家安全保障担当副補佐官と面会し、危機解決に向けた話し合いを行