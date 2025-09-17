9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」は大会4日めの16日現在、日本のメダルは男子35km競歩で勝木隼人選手が獲得した銅メダルのみだが、男子棒高跳びではスウェーデンのアルマント・デュプランティス選手が6m30cmをクリアして14度めの世界記録更新に成功、3大会連続となる金メダル獲得した。また女子1500mでは世界記録保持者、ケニアのフェイス・キピエゴン選手が3分52秒15で大会3連覇を達成するなどして、盛り上がりを見せて