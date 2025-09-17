2025年9月20日（土）、北海道奈井江町にある『奈井江町社会教育センター』にて、炊き立ての新米と、お米と一緒に食べたい美味しいものが集結するフードフェスティバル『ないえのゆめぴりかフェス2025』が開催されます。 画像：一般社団法人ないえ共奏ネットワーク 北海道奈井江町は、北海道空知地方の中心部（札幌と旭川のほぼ中間地点）に位置する、人口約5,000人の町。 画像：一般社団法人ないえ共奏ネット