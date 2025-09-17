※9月26日、東証スタンダード市場に上場予定のＵＮＩＣＯＮホールディングス [東証Ｓ]は17日、公開価格を発表した。 ●ＵＮＩＣＯＮホールディングス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：9月26日 事業内容：建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する 事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯 する一切の業務 公開価格：1