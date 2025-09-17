◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2025年9月17日みずほペイペイD）左足の打撲から復帰登板となった西武・武内夏暉投手（24）が2回0/3を10安打、自己ワースト11失点でKOされた。ドラフト2位・渡部聖の10号ソロで先制点をもらった直後の2回2死満塁。周東、柳町に連続の押し出し四球を与えて勝ち越しを許すと、なお2死満塁で牧原大に2点左前打、中村晃に右越え2点三塁打を浴びるなど打者11人の猛攻を浴びて一挙7失点。3回も