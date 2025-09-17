毎日の通勤コーデに「あと一枚、頼れるパンツが欲しい…」そんな大人レディの願いを叶えてくれる、新しい“きちんと美脚パンツ”が「PLST（プラステ）」から登場♡シンプルだけど、確実にキレイ見えする計算されたシルエットと、毎日履きたくなる快適さ。通勤からオフの日まで、長く付き合える「スリムストレートパンツ（シェイプリザーブ）」をご紹介します。美脚見えの秘密はセンタープレスとストレートシルエットにあり！