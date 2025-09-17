元サッカー日本代表の巻誠一郎さんによるサッカー教室が開かれました。 合志市で開かれたサッカー教室。講師は元日本代表でフォワードだった熊本県出身の巻誠一郎さんです。子どもたちにサッカーの楽しさを感じてもらおうと開かれ、小学生約70人が参加しました。■巻誠一郎さん「しっかり（足を）ぎゅって固くして当ててください。当てる瞬間ぎゅって力を入れるんだよ」子どもたちは元代表のスト