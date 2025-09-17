【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 2−1 マルセイユ（日本時間9月17日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】「頭突き」を鼻にかました瞬間レアル・マドリードで主将を務めるDFダニエル・カルバハルが、マルセイユのGKヘロニモ・ルジに頭突きをかまして一発レッドカード。海外ファンから批判の声が殺到している。レアル・マドリードは日本時間9月17日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ1節でマルセイユ