◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2025年9月17日京セラD）オリックス・宮城が、2年ぶりにシーズン規定投球回に到達した。この日先発し、6回7安打1失点で降板。勝敗こそつかなかったが、試合前時点で137回1/3を消化しており、シーズン規定投球回の143回に到達した。