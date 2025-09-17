【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】91cm“落ちる”魔球→シュワバー「手が出ず」呆然ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。初回から本塁打王争いのライバル、カイル・シュワバーとの対決で、驚きの魔球を披露し観客をどよめかせた。前日の試合で53号を放ちリーグトップを独走するシュワバーに対し、大谷は初球から101.7マイル（約163.7キロ