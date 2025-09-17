東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。様々な選手が日本のアニメにちなんだポーズを決める中、女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が見せたポーズを、タレントの武井壮が「これまでの裏MVP候補第一位」と推した。15日の女子100メートル障害準決勝。スタート前に名前がコールされると、中島は左拳を握り、右手を前に突き出した。これは大人気漫画「鬼滅