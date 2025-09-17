大相撲名古屋場所４日目（１７日、東京・両国国技館）、幕内伯桜鵬（２２＝伊勢ヶ浜）が横綱大の里（２５＝二所ノ関）を撃破。土俵際で執念の突き落としを決め、７月の名古屋場所から２場所連続で大の里から金星を獲得した。取組後は「うれしいです。自分は絶対に引かないと決めて、とにかく当たって足を前に出して、横綱が引いた時にチャンスがあると思って土俵に上がりました。（土俵際の突き落としは）自分の中では残ってい