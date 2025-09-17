VAIOは、個人向けハイエンドモバイルPC「VAIO SX14」「VAIO SX12」を発表しました。2025年9月17日10:00より予約受付を開始し、9月26日より発売します。 「VAIO SX14」「VAIO SX12」 記事のポイント 「VAIO SX14」の法人向けモデル「VAIO Pro PK」は、同社の法人向けラインナップにおいて累計販売台数No.1を誇り、この3年で販売台数が約3倍へと成長した人気モデル。ハイスペックでありながら高い耐久性を兼ね備え、モバイ