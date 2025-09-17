【モデルプレス＝2025/09/17】「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日系／2023）で鶴原錆丸を演じた富園力也らが所属している10人組ダンスボーカルグループ・UNiFYが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではUNiFYにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。