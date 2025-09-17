多くの地域で、陸上に設置する風力タービンの羽根(ブレード)は大きくても70メートル程度のものしか製造できません。この制限は工学的あるいは物理的な限界ではなく、輸送上の制約によるものです。この長さを超えるとブレードはトンネルを通れず、鉄道や道路のカーブを曲がりきれません。こうした制限を突破するため、大きなブレードを輸送できる世界最大の飛行機が作られることになりました。Wind Turbine Blade Transport by Gian