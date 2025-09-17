西武・今井達也投手が１８日のオリックス戦（ベルーナドーム）に先発する。９日の楽天戦（楽天モバイル）以来、中８日での登板となる右腕は「これまでと変わらずトレーニングと練習で調整しました」と淡々と語った。本拠地での登板は７月１９日のソフトバンク戦以来約２か月ぶりとなる。「ベルーナドームで投げるのは久しぶりですが、残りの試合数も少ないので、しっかり試合の雰囲気を味わって勝負の時間を楽しみたいと思いま