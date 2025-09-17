◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子やり投げ予選Ａ組で、３大会連続代表のディーン元気（ミズノ）は１投目の７７メートル０１の記録で２大会ぶりの決勝進出を逃した。２２年オレゴン世界陸上は決勝に進むも、９位で入賞ならず。２３年ブダペスト世界陸上、２４年パリ五輪は予選敗退に終わった。自国開催の大舞台で「初めて来る人に、陸上競技を好きになってもらえるようなきっかけになれば良いし、自分も陸上の良