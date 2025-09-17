◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）ヤクルト・奥川恭伸投手が危険球で退場となった。２―３の５回１死一、二塁で岡本和真内野手に対し、投じた初球が頭部に当たると、巨人の４番は激高。球場は騒然となった。今季の退場は両リーグ１２人目、セ・リーグ８人目、危険球での退場は両リーグ１１人目、セ７人目。