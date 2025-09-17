◆パ・リーグオリックス―ロッテ（１７日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が、６回７安打１失点、９奪三振で降板した。初回、先頭の西川を中前打で出したが、後続を断ち切り無失点。２回は寺地に中前打、佐藤に右前打を許すなど２死二、三塁のピンチを招いたが、小川を左飛に抑えた。３回、先頭の西川に左中間への二塁打を運ばれると、高部の犠打で走者を三塁に進められた。続く岡に中前適時打を浴び、先制を