◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１７日・楽天モバイル）５番・遊撃で４試合ぶりにスタメン出場した楽天のドラフト１位ルーキー・宗山塁内野手が、４回１死一塁での第２打席でチャンスを広げる右前打。今季１０７試合目の出場で１００安打目を放った。今季の新人で１００安打以上となったのはロッテ・西川に次ぎ２人目。３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）に２番・遊撃で開幕スタメンを果たし、この試合の第４打席でプロ初安