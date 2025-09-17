J-POPの起点となったレーベルの一つとして知られ、世界的なCity Pop人気やアナログ盤復活の流れで再注目を集める日本クラウン内の音楽レーベル「PANAM」が、55周年を記念して新企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」を始動。その第1弾として、藤井フミヤ with 南こうせつによる「僕の胸でおやすみ」のミュージックビデオ（MV）が、PANAM公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像