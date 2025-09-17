◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月17日マツダ）阪神・森下が3回に先制打を放った。2死ながら近本を二塁に置き、迎えた第2打席目。床田の外角チェンジアップを上手く拾って中前への先制適時打とした。1打席目にも左翼線への二塁打を放ち、早くもマルチ安打を決めた。試合開始が1時間以上遅れた中でのゲームでも、背番号1が変わらぬ集中力を発揮した。