気象台は、午後7時55分に、大雨警報（土砂災害）を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・村上市に発表 17日19:55時点下越では、18日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報【発表】・土砂災害18日昼前にかけて警戒