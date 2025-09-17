長野県須坂市でふるさと納税の返礼品の産地が偽装されていた問題で、同市は17日、再発防止策を公表した。返礼品の管理強化に向け、事業者への抜き打ち検査などを盛り込んだ。ふるさと納税の寄付の募集を再開できるのは2027年秋ごろと見込んでおり、着実に実施するとしている。これまでの偽装対策は研修会での事業者への講習にとどまっており、見直しが必要とした。三木正夫市長は記者会見で「教訓を生かし、信頼回復に取り組む