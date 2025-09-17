経済産業省は１７日、工場などから排出された二酸化炭素（ＣＯ２）を回収して地中に貯留する「ＣＣＳ」を巡り、石油資源開発（ＪＡＰＥＸ）に北海道苫小牧市沖での試掘許可を出したと発表した。これを受け、ＪＡＰＥＸは１１月をめどに試掘を開始する。経産省は２月、苫小牧市沖をＣＣＳの事業化に向けた「特定区域」に指定して公募を始め、ＪＡＰＥＸが申請していた。１１月〜２０２６年５月に１本目を、２６年７月〜２７年１