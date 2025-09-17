ＮＨＫの稲葉延雄会長は１７日の定例記者会見で、８月放送のＮＨＫスペシャル「シミュレーション昭和１６年夏の敗戦」でのドラマの描き方について、「面白くするために史実と異なる脚色をしたと指摘されても致し方ない面はあった。様々な意見が出るような演出は、たとえドラマであってもＮＨＫらしくなかった」との見解を示した。ドラマは、机上演習によって日米開戦前に確実な敗北を予測していた「総力戦研究所」をテーマに