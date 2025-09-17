「イット！」が17日に向かったのは、施設の至る所が変色し焼け焦げ、すすだらけとなった工場。激しい炎に包まれた爪痕が色濃く残っていました。ライトとみられるものは熱の影響で原形をとどめておらず、蛍光灯があったという場所を見ると、プラスチックの部分が溶けて垂れてきています。足場も熱で大きくゆがんでいます。羽田空港に近い産廃処理施設で火事があったのは2025年5月。被害額は建物だけで数十億円に上り、復旧までは1年