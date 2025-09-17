議員辞職に伴う欠員補充で、2022年の参院選比例代表で次点だった日本維新の会の上野蛍さんの繰り上げ当選が決まりました。中央選挙管理会はきょう選挙会を開き、公設秘書の給与を国から不正に受給した疑いで辞職した日本維新の会の石井章前議員の欠員補充として、上野蛍さんの繰り上げ当選を決定しました。上野さんは、富山市議を3期目途中まで務め、2022年の参院選に富山維新の会から比例代表で立候補しましたが、次点で落選して