日産自動車は、2026年度までに備品の調達コストなど変動費について、2500億円分の削減を目指すと明らかにしました。日産は経営再建計画「Re:Nissan（リニッサン）」の一環として2026年度までに自動車事業の黒字化の達成を目指しています。固定費と変動費をそれぞれ2500億円ずつ削減し、合計5000億円分を削減の目標額としました。変動費には部品の調達や生産、品質管理コストや輸送や保管にかかわる物流費も含まれますが、日産はこ