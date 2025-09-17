俳優の笠松将（32）が17日、都内で「バーニーズニューヨーク銀座本店リニューアル記念イベント」に出席した。リニューアルを祝したフォトコールに登場。深いブラウンのスーツ姿で「33になる年なので大人っぽくしたいなということで、この形と色を選ばせてもらいました」と話した。プレゼントは「20代まであげるのももらうのも好きではなかった」が、年齢とともに贈る相手のことを考えて選ぶのが幸せに感じるようになったという