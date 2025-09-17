エコバックスジャパン9月17日、エントリー向けのロボット掃除機新製品「DEEBOT N30 ファミリー」3機種を発表した。同日から順次発売する。価格は39,800円から。DEEBOT N30 ファミリーのDEEBOT N30 PLUS「DEEBOT N30 ファミリー」はDEEBOT N30 PRO（価格44,800円）、DEEBOT N30 PLUS（価格69,800円）、DEEBOT N30（価格39,800円）の3機種をラインナップ。このうちゴミ収集ステーションが付属するモデルはN30 PLUSのみとなる。主な機