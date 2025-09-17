米AMDは9月16日（現地時間）、開発者向けに「AMD ROCm 7.0」をリリースした。CDNA 4アーキテクチャベースの高性能推論向け半導体のサポートを追加したほか、性能向上や対応モデルの拡張が図られている。AMD、ROCm 7.0をリリース。Instinct MI350対応、HIP 7.0を統合して移植性も向上へAMD製品でソフトウェアの開発に用いる最新ライブラリが公開されたという内容。今回このROCm 7.0でCDNA 4アーキテクチャを採用するInstinct MI350