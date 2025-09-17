9月30日にスタートするNHKドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』の記者会見が9月17日に行われ、大東駿介、飯豊まりえ、柴犬・のこが登壇した。 参考：柄本時生＆津田健次郎、『シバのおきて』で犬役に柴犬・福助が見つめるメインビジュアルも 片野ゆかの漫画『平成犬バカ編集部』を原作に、犬によって心が優しく解きほぐされていく人々を描くヒューマン＆ケイナイン（犬）ストー