先月28日、酒田市で、横断歩道を渡っていた中学3年生の女子生徒を軽乗用車ではねたとして危険運転傷害の容疑で送検されていた男について、山形地方検察庁は、危険運転傷害の罪での起訴を見送り、過失運転傷害の罪で起訴しました。 【画像】事故の現場と状況をみる 過失運転傷害の罪で起訴されたのは、酒田市に住む現在は無職の男（62）です。 起訴状などによりますと男は、先月28日午後3時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で、横断歩道